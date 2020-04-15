Думские депутаты решили затянуть процесс опубликования деклараций о доходах

В нынешнем году федеральные парламентарии не спешат опубликовывать свои декларации о доходах и намерены сделать это в самый крайний срок - 23 апреля, поделился в беседе с "Открытыми медиа" председатель комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах Отари Аршба.

"Ничего не откладывается - 14 рабочих дней приходится аккурат на 23 число, тогда и планируется публикация", - уточнил депутат.

В прошлом году декларации появились в открытом доступе уже 12 апреля. В этот раз парламентарии решили воспользоваться максимально разрешенным законом сроком - 14 рабочих дней после 1 апреля, установленного указом президента в качестве финальной даты сдачи расширенных налоговых документов.

Первый заместитель председателя комиссии Казбек Тайсаев пояснил, что такой поздний срок публикации деклараций никак не связан с пандемией коронавируса.