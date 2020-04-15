В Псковской области распространили режим самоизоляции на все категории граждан

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников объявил о расширении ограничений, которые введены в связи с пандемией коронавируса. Если предыдущие две недели сидеть дома должны были только люди старше 65 лет, то с 15 апреля самоизоляция касается всех жителей. Руководство области, по его признанию, до последнего тянуло с ужесточением режима, и роковой момент наконец настал.

"Установлен запрет на посещение кладбищ, парков, лесопарков, скверов, набережных и детских игровых площадок. Мы хотели этого не делать, но мы видим, что мамы выходят с детками, и люди собираются во дворе. В парках общаются, будто ничего не происходит", - приводит его слова ТАСС.

Как и во многих регионах, выходить из дома теперь можно только на работу, за медпомощью или в ближайший продовольственный магазин.

По мнению чиновника, в целом ситуация с распространением инфекции COVID-19 оставляет желать лучшего, посколько заражающихся неизменно больше, чем выздоравливающих.

Ранее Ведерников оценил урон, который нанесут пандемия и ее последствия региональному бюджету, в 7 млрд рублей. Всего в области по состоянию на 15 апреля числится 27 заболевших и 4 умерших граждан от инфекции COVID-19.