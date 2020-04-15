Путин объявил о выделении денег малому и среднему бизнесу для выплаты зарплат

Президент Владимир Путин в ходе дистанционного совещания с членами правительства объявил о том, что государство готово направить прямую финансовую помощь предприятиям малого и среднего бизнеса, в наибольшей степени пострадавшим от пандемии коронавируса.

Предприятиям выделят деньги после подачи соответствующего заявления в расчете 12130 рублей в месяц на каждого сотрудника - за апрель и май. Объем общей помощи той или иной фирме будет рассчитываться исходя из численности сотрудников по состоянию на 1 апреля.

Президент подчеркнул, что процедура подачи заявки на получение денежной помощи должна быть максимально простой.

Отметим, что малый бизнес в России пострадал сильнее остальных секторов экономики: фактически не имея возможности работать в полную силу из-за режима самоизоляции, малые фирмы, по поручению Путина, должны до 30 апреля платить сотрудникам за выходные дни как за рабочие из собственного "кармана".

15 апреля стало известно о новых 3388 россиянах, у которых диагностировали коронавирусную инфекцию. Общее их число по стране достигло 24490 человек.