В Крыму задержали готовивших диверсии украинских разведчиков

На территории Крыма отряд ФСБ задержал группу украинских разведчиков, которые якобы вербовали россиян для осуществления боевых диверсий, готовили теракты и пытались украсть представляющие гостайну документы, передает РИА "Новости".

Как полагают следователи, руководил гражданами глава херсонского подразделения украинской военной разведки, полковник Ахмедов Олег Алишерович.

В его группу входили военнослужащая россиянка, подозреваемая в передаче Украине некоей секретной информации, а также житель обозначенного государства, заподозренный в шпионаже. Против обоих лиц возбуждены уголовные дела.

Поскольку у женщины на иждивении имеются несовершеннолетние дети, её поместили под домашний арест. Мужчину же отправили в СИЗО.