Вслед за Петербургом услуги каршеринга запретили и в Ленобласти

Начиная с 15 апреля в Ленинградской области вводится временный запрет на пользование услугами каршеринговых компаний. Соответствующий указ прописан в постановлении правительства региона за подписью главы субъекта РФ Александра Дрозденко.

Кроме услуги краткосрочной аренды автомобиля запрещается также посещать салоны красоты, солярии, бани, СПА и другие объекты, оказывающие подобного рода услуги. Закрываются все региональные спорт- и культобъекты.

Разрешается функционировать лишь фотографам, негосударственным пенсионным фондам и страховым компаниям: единственное условие - соблюдение необходимых мер защиты граждан.

Ранее каршеринг попал под запрет и в Петербурге. Ограничения введены до конца апреля.