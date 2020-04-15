КГИОП ищет собственника для бронзовых скульптур XIX века в Московском районе

В ближайшее время у двух бронзовых скульптур быков, изготовленных в первой половине XIX века и стоящих у здания мясокомбината на Московском шоссе, должен появиться владелец, сообщает строительное издание "Канонер". Это следует из последних бумаг, подписанных КГИОП, который распорядился обеспечить исторические объекты государственной охраной.

"В настоящее время продолжается урегулирование вопроса в части определения правообладателя объекта", - указано в тексте документа.

В дореволюционной России быки располагались около современного здания станции метро "Фрунзенская". "Студия 44" архитектора Никиты Явейна продвигает инициативу вернуть скульптуры на их историческое место. В свою очередь, в ответ на это в профильном комитете сетуют на то, что без проведения экспертизы выносить какое-либо решение преждевременно.