"Водоканал" закрыл уличные уборные

Режим самоизоляции внес коррективы в работу ГУП "Водоканал": предприятие объявило о временном закрытии на время пандемии коронавируса обслуживаемых им уличных туалетов.

В сообщении на сайте организации его авторы уверяют, что эта мера не должна навредить петербуржцам, поскольку, согласно рекомендациям Смольного, до 30 апреля жители могут находиться только дома или на работе. И там и там, объясняют в ГУПе, имеются уборные.

"Все туалеты Водоканала находятся в технически исправном состоянии и готовы возобновить оказание услуг в кратчайший срок по завершению объявленной пандемии", - гласит текст объявления.

Отдельно подчеркивается, что в кабинках поддерижвается "благополучное санитарно-эпидемиологическое состояние".