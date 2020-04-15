Заразившимся COVID-19 врачам Смольный выплатит по 300 тысяч рублей

Комитет по социальной политике Петербурга 15 апреля подготовил проект постановления о финансовой поддержке для медработников, заразившихся коронавирусной инфекцией от пациентов.

Согласно документу, единовременные выплаты для подхвативших COVID-19 сотрудников медицинских учреждений составят 300 тысяч рублей. Если заражение коронавирусной инфекцией приведет к инвалидности медработника, выплата назначается в размере 500 тысяч рублей. Семьям скончавшихся от нового вируса врачей выплатят по миллиону рублей.

Меры поддержки пострадавших во время работы медработников и их семей будут прописаны в постановлении правительства №121 от 13.03.2020. Этот документ регулирует правила поведения во время объявленного из-за эпидемии коронавируса режима повышенной готовности.

Комитет по здравоохранению Петербурга 4 апреля сообщал, что у пяти сотрудников Александровской больницы выявили коронавирус.

Ранее, в Петербурге установили размеры региональных ежемесячных доплат для медработников, лечащих пациентов с COVID-19.