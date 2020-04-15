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19:23

Московская мэрия отменила скандальную закупку плитки за 16 млрд рублей

фото ЗакС политика Московская мэрия отменила скандальную закупку плитки за 16 млрд рублей

Чиновники из столичной мэрии передумали проводить конкурсы на поставку гранитной плитки, сообщает "Медуза". В общей сложности они отменили проведение пяти конкурсов на сумму 16 млрд рублей.

Издание отмечает, что чуть ранее 15 апреля вице-мэр Владимир Ефимов заявил о "временном отказе" от госзаказа на 13 млрд рублей, связанного с благоустройством. Пересекаются ли между собой эти две серии закупок, пока неизвестно.

Крупные бюджетные траты столичного правительства на фоне обеднения населения и нехватки средств индивидуальной защиты в условиях пандемии вызвали резонанс. Повлияло на общественное мнение также высказывание мэра Сергея Собянина, считающего, что граждане не заслужили прямой финансовой помощи от государства, поскольку якобы "бюджеты треснут".

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