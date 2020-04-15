Московская мэрия отменила скандальную закупку плитки за 16 млрд рублей

Чиновники из столичной мэрии передумали проводить конкурсы на поставку гранитной плитки, сообщает "Медуза". В общей сложности они отменили проведение пяти конкурсов на сумму 16 млрд рублей.

Издание отмечает, что чуть ранее 15 апреля вице-мэр Владимир Ефимов заявил о "временном отказе" от госзаказа на 13 млрд рублей, связанного с благоустройством. Пересекаются ли между собой эти две серии закупок, пока неизвестно.

Крупные бюджетные траты столичного правительства на фоне обеднения населения и нехватки средств индивидуальной защиты в условиях пандемии вызвали резонанс. Повлияло на общественное мнение также высказывание мэра Сергея Собянина, считающего, что граждане не заслужили прямой финансовой помощи от государства, поскольку якобы "бюджеты треснут".