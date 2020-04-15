Горсуд оставил в силе заочный арест петербургского поисковика Коломицына

Городской суд Петербурга 15 апреля признал законным арест поисковика Антона Коломицына, которого обвиняют в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну (ч.1 ст. 283.1 УК РФ), сообщили ЗАКС.Ру в объединении "Команда 29".

Обвиняемый продолжает находиться в лагере для беженцев в нидерландском Утрехте. Он покинул Россию вскоре после предъявления ему обвинения. Как пояснили в "Команде 29", заочный арест необходим следствию для объявления историка в международный розыск.

Напомним, Коломицыну ставят в вину приобретение советских военных карт. Он уверяет, что приобрел их для личных целей и для работы в экспедициях. Поисковик утверждает, что не знал и не мог знать о секретности сведений, так как государственный перечень секретных карт скрыт от общественности. Подробнее о деле Коломицына читайте в материела ЗАКС.Ру.