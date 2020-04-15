СМИ: Парад ко Дню Победы решили перенести

Пандемия коронавируса и опасность дальнейшего распространения инфекции побудили Кремль перенести проведение парада к 75-летию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет РБК со ссылкой на анонимные источники, близкие к президентской администрации.

По данным собеседника издания, пока руководство страны надеется, что торжество удастся провести не позднее июня, а о переносе парада официально объявят до конца нынешней недели. Конкретная дата пока не рассматривается, добавил источник.

15 апреля отложить проведение праздника попросили у президента Владимира Путина руководители ветеранских организаций.

Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее заявлял, что считает нецелесообразным участие в параде ветеранов.