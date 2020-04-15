Рыбопромысловым судам открыли навигацию

Маломерные рыболовные суда по решению петербургского правительства 15 апреля начали навигацию, сообщили в комитете по транспорту. Речь идет о водных объектах города, акватории Невы и морских портов "Большой порт Санкт-Петербург", а также "Пассажирский порт Санкт-Петербург".

"Это позволяет осуществлять в городе лицензированный вылов рыбы", - гласит официальное сообщение чиновников.

В свою очередть, для прохода пассажирских судов реки откроются не раньше, чем перестанут действовать ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

Отметим, что с заявлением о приостановке работы с туристами руководство пассажирского порта "Морской фасад" выступило еще в конце марта.