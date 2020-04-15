Районные главы под ударами ЗакСа

Петербургский парламент значительную часть состоявшегося 15 апреля заседания ругал чиновников. Им уделили не меньше времени, чем коронавирусу и поддержке малого бизнеса. Больше всего досталось главе администрации Кировского района Сергею Иванову. На него даже пообещали пожаловаться Владимиру Путину.

- Я думаю, что наше сегодняшнее заседание явится для губернатора примером, что необходимо пересмотреть кадры очень внимательно. Потому что именно в таких экстремальных ситуациях определяется, кто способен руководить, кто честным является руководителем, а кто только так... - заявил депутат "Единой России" Андрей Васильев за несколько минут до того как петербургский парламент утвердил его запрос к губернатору Александру Беглову.

Запрос был полон претензий к главе Кировского района Сергею Иванову. Васильев рассказал, что районному комплексному центру соцобслуживания населения для развозки продуктовых наборов понадобился автомобиль. Транспорт готов был предоставить "Театр у Нарвских ворот", однако районный глава не дал на это формальное согласие. Кроме того, Васильева возмутила безобидная на первый взгляд новостная публикация на сайте районной администрации. В ней говорилось о работе волонтеров, помогающих самоизолированным старикам с продуктами и лекарствами. Мало того, что публикация была проиллюстрирована фотографией оппозиционных мундепов из МО "Морские ворота", в ней было сказано, что всего в администрацию поступило 18 заявок на оказание помощи. Васильев заявил, что его помощники сами обзвонили жителей и выявили более 400 семей, которые нуждаются в доставке. А вообще на территории района, по оценке депутата, проживает 95 тысяч человек, которым нельзя выходить на улицу.

Васильев считает, что озвученные факты свидетельствуют о пропасти между населением и администрацией, главу которой депутат упрекнул в нехристианском поведении. Беглова парламентарий попросил проверить работу Иванова и при необходимости применить к нему меры, вплоть до увольнения. Он признался, что верит в отклик главы города, но если этого не произойдет, поднятый вопрос он не оставит и обратится с ним к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину.

Настроение Васильева разделили многие депутаты. Особенно активно вели себя представители Кировского района, у которых претензии к Иванову возникли задолго до начала борьбы с коронавирусом. Так, во время последних муниципальных выборов единороссы и районная администрация действовали порознь. В результате позиции партии власти оказались не такими прочными, как раньше. Например, единоросс Сергей Никешин фактически лишился контроля над муниципальным образованием "Ульянка", где победившие на выборах представители КПРФ, Партии Роста и "Справедливой России" договорились между собой и оставили депутатов "Единой России" без руководящих постов. Проигравшие единороссы позже обвинили объединенную оппозицию в том, что та действует против Никешина на стороне районного главы. Оппозиционеры, в свою очередь, не раз жаловались,что депутаты от партии власти саботируют работу совета.

Во время заочной атаки на Иванова в ЗакСе Никешин тоже высказался. Он заявил, что районный глава ведет войну против "Единой России" и поинтересовался у Васильева, не думал ли тот об инициировании парламентского расследования. Автор запроса согласился, что это хорошая идея. Ранее ЗакС ни разу к инструменту парламентского расследования не прибегал.

Высказался об Иванове и председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок. Он и раньше не скрывал своих, мягко говоря, непростых отношений с районной администрацией. В частности, в ноябре 2019-го администрация не предоставила Четырбоку помещение для встречи с избирателями и он, как народный трибун, выступал перед собравшимися жителями на улице, прямо с крыльца госучреждения. Сравнительно недавно, после породившего слухи в соцсетях "обрушения" облицовки арки дома на проспекте Маршала Жукова, депутат обвинил чиновников Кировского района в отсутствии нормального диалога с жителями, из-за чего запланированные работы в народе восприняли едва ли не как аварию. На парламентском заседании Четырбок заявил, что районная администрация давно провела сегрегацию на "своих" и "чужих" муниципальных депутатов. В качестве примера "своих" он назвал МО "Автово", большинство в котором уже давно удерживает "Справедливая Россия", а "чужими" назвал единороссовскую "Красненькую речку".

- Администрация должна была установить 16 площадок на территории "Красненькой речки", при этом в 2019 году две из них были снесены. Главе районе не удалось избрать лояльный совет, после этого площадки снесли, - рассказал Четырбок.

После этого единороссы начали вспоминать и другие "грехи" Иванова: затянувшийся переезд "Театра у Нарвских ворот", отсутствие аптечного киоска на Канонерском острове (лидер фракции эсеров Алексей Ковалев заметил, что в этом виноват КУГИ), вмешательство в организацию встреч депутатов с бюджетниками. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров с особенной досадой напомнил об уничтоженном граффити "Союзные крылья", посвященного российско-сирийской дружбе. Его помпезно презентовали на территории "Красненькой речки" в конце июня 2019-го.

- Прошло всего несколько недель и по предписанию районный властей и господина Иванова взяли и всё закрасили. Разве это не плевок в душу ветеранам боевых действий? - задал риторический вопрос Макаров.

Член "Справедливой России" и заместитель главы МО "Автово" Илья Шмаков сообщил ЗАКС.Ру, что не согласен с тем, что его муниципалитет пользуется полной и безоговорочной поддержкой районной администрации. Отношения муниципалов с Ивановым он охарактеризовал как конструктивные, отметив, что и в "Автово" есть свои проблемы, решения которых ждут от районных чиновников.

По словам Шмакова, конфликт между депутатами-единороссами и районными властями длится давно, а от администрации ему также доводилось слышать претензии к парламенту.

- Мне приходилось замещать главу муниципалитета на некоторых совещаниях. Там у администрации иногда возникали вопросы, может ли нам кто-нибудь из Законодательного собрания помочь? И я пару раз слышал, что никакой помощи от депутатов Законодательного собрания нет, - вспомнил эсер.

Обсуждая Иванова на парламентском заседании, депутаты заодно уточнили, что глава Кировского района - не единственный не устраивающий их чиновник. Имена называть не стали. Только вице-спикер Анатолий Дроздов, который в последнее время при любом поводе обращает внимание на негатив в работе своего политического противника, главы Калининского района Василия Пониделко, и тут не упустил свой шанс. В первую очередь он заявил о финансовых нарушениях.

- Мы все знаем, что сейчас происходит в Калининском районе. Совсем недавно Контрольно-счетная палата выявила нарушений практически на миллиард (точнее 886 млн рублей - прим. ЗАКС.Ру). Сейчас идет следствие, - напомнил вице-спикер.

Чуть позже, при обсуждении поправок в закон о зеленых насаждениях, он вновь заговорил о Пониделко. На сей раз единоросс облачился в образ защитника Муринского парка. В парке, напомним, летом из-за протестов местных жителей приостановили подготовку площадки под строительство спорткомплекса Nova Arena 2. В народных акциях протеста активно участвовали депутаты ЗакСа Михаил Амосов и Надежда Тихонова. Глава города Александр Беглов еще летом распорядился, чтобы компания-инвестор "Анна Нова" подготовила презентацию комплекса и при содействии районной администрации продемонстрировала ее на публичных слушаниях.

Дроздов заметил, что глава района так и не исполнил поручение и слушания не провел. Кроме того, депутат полагает, что Пониделко мог бы проявить инициативу и предложить Смольному перенести стройплощадку в другое место, например, на освободившуюся недавно территорию на Светлановском проспекте.

ЗАКС.Ру через пресс-службы районных администраций попросил Иванова и Пониделко прокомментировать обвинения в их адрес. На момент выхода публикаций ответа от чиновников не было.

Несмотря на отношение к конкретным руководителям, в целом парламентское большинство продолжает демонстрировать свою лояльность системе исполнительной власти города. На прошедшем заседании депутаты снова лишили себя возможности внести поправки в очередной "антикризисный" законопроект Смольного и согласились принять его одним днем. Спикер ЗакСа регулярно демонстрирует пиетет по отношению к представителю городского правительства в парламенте Юрию Шестерикову и уважительно отзывается о губернаторе. На этот раз, правда, поводов заступиться за Беглова у Макарова не было - главу города почти не критиковали - но ранее он каждый раз заявлял о своей поддержке действий градоначальника.

Между тем, в последнее время редкое заседание обходится без критики каких-то конкретных чиновников или даже аффилированных со Смольным компаний. Например, неделю назад Макаров долго возмущался не понравившейся ему заметкой на сайте телеканала "78" и даже говорил, что надо бы вызвать на заседание вице-губернатора Ирину Потехину, отвечающую за информационную политику.

Сейчас тема, видимо, уже закрыта. О Потехиной больше не вспоминали, а вызвать в ЗакС Макаров теперь уже грозится председателя юридического комитета Смольного Екатерину Аксенову. Повод оказался не менее существенный, чем в случае с телеканалом "78", - она не взяла трубку, когда ей звонили из Мариинского дворца.

Сергей Еремеев

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