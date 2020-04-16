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9:28

СПЧ выступил против переноса даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября

фото ЗакС политика СПЧ выступил против переноса даты окончания Второй мировой войны на 3 сентября

Совет при президенте по правам человека считает недопустимым решение Госдумы о переносе празднования окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября и просит Совфед отклонить этот законопроект, говорится в заявлении СПЧ.

В совете подчеркнули, что 3 сентября – день памяти жертв теракта в Беслане. "Перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен с непониманием родными и близкими погибших в этом чудовищном теракте", - указал глава СПЧ Валерий Фадеев в письме к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко.

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о переносе празднования окончания Второй мировой войны 14 апреля.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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