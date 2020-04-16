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11:34

Заседание по делу "Нового величия" отложили до мая из-за коронавируса

фото ЗакС политика Заседание по делу "Нового величия" отложили до мая из-за коронавируса

Люблинский суд Москвы отложил прения сторон по делу "Нового величия" из-за распространения коронавирусной инфекции, передает РИА "Новости".

Заседание должно было состояться сегодня, на нем прокуратура должна была запросить наказание для фигурантов дела. В итоге заседание перенесли на 7 мая.

Ранее перенести заседание просили родственники фигурантов дела. Они обращали внимание на ограничительные меры, принятые в связи с эпидемией, и просили в противном случае организовать доступную трансляцию в интернете.

По делу "Нового величия" проходят десять жителей Москвы. Их обвиняют в участии в экстремистском сообществе. Фактически молодые люди общались на политические темы в Telegram-чате и встречались офлайн. Человека, который предложил ребятам объединиться в организацию и разработал устав, считают сотрудником спецслужб. При этом две государственные экспертизы заключили, что в листовках и программе движения нет призывов к экстремизму.

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