На Пасху Милонов будет разносить куличи по квартирам

Депутат Государственной думы из Петербурга Виталий Милонов анонсировал, что на Пасху его можно будет встретить в храме. Он намеревается, имея на это право, отслужить церковную службу, а после нее пойти по квартирам своих избирателей и угощать их куличами. Консолидированную позицию исполнительной власти и РПЦ, которые обязали прихожан сидеть по домам, он поддерживает, утверждая, что только в некомфортных обстоятельствах подлинная вера и проверяется.

"Такая беда в России и во всем мире, ну что ж, это испытание веры для христианина. Пройди через это и воспринимай это как определенное духовное испытание, духовный экзамен - насколько ты готов в невзгодах оставаться с верой в бога. Как святые подвижники садились в тюрьмы, будь верен богу и в таких обстоятельствах", - оценил он возникшую перед верующими коллизию в интервью изданию "ФедералПресс".

Во избежание распространения инфекции COVID-19 митрополия закрыла для посещения прихожанами все петербургские храмы на период с 14 до 19 апреля. Видеотрансляция пасхального богослужения 19 апреля будет вестись в онлайн-режиме.

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