В ЗакСе предлагают переоборудовать пустующий "Экспофорум" под инфекционную больницу

Депутат петербургского Законодательного собрания Максим Резник предложил городским властям приспособить под инфекционную больницу культурно-выставочный центр "Экспофорум" в поселке Шушары. Парламентарий сообщил ЗАКС.Ру, что подготовит официальное обращение к губернатору Александру Беглову.

По словам Резника, идею уже поддержали депутаты фракции "Яблоко" Борис Вишневский и Михаил Амосов. Он также ожидает положительного отклика от представителей "Справедливой России".

- Мы надеемся, что шаги в этом направлении, с точки зрения переговоров с владельцами "Экспофорума" , губернатор сделает, не дожидаясь письма, - отметил Резник. - Мы же все видим, что происходит в Боткинской и Покровской больницах.

Напомним, накануне Боткинская и Покровская больницы сообщили о приостановке приема пациентов из-за переполненности.

КВЦ "Экспофорум" действует с 2014 года. Он был построен по заказу группы "Газпром" и контролируется дочерними структурами корпорации. "Экспофорум" включает в себя конгресс-центр с вместимостью 10 000 человек, два бизнес-центра, две гостиницы, закрытые выставочные павильоны общей площадью 50 тысяч кв. м и открытые площадью 40 тысяч кв. м.

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