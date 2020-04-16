18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

11:59

Вишневский о "коронавирусных" запретах: Не надо считать людей самоубийцами

фото ЗакС политика Вишневский о "коронавирусных" запретах: Не надо считать людей самоубийцами

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский указал на два аспекта борьбы исполнительной власти с распространением коронавируса, которые его раздражают в наибольшей степени. "Яблочник" выступает против неадекватного, с его точки зрения, запретительства, которое без официального введения карантина противоречит Конституции. Он считает невозможным обязывать сидеть по домам здоровых людей без достаточных правовых на то оснований, да и в целом запреты для него - последнее дело.

"Не надо считать людей самоубийцами, которых удерживают только мудрые меры правительства, которых только мудрое решение правительства ограждает их от действий, направленных во вред их здоровью. Нет таких идиотов. Никто специально не суётся в толпу, чтобы быстрее подцепить инфекцию. Люди куда-то ходят и ездят сейчас из-за необходимости", - прояснил он свою позицию в интервью "Поребрик.Медиа".

Второй проблемный аспект, по мнению Вишневского, - труднодоступность правовой и статистической информации даже для профессионалов и специалистов.

"Её не узнать, если уж депутаты не могут её получить, то граждане — тем более. Мне пишут письма каждый день: "А смогу ли и я поехать на дачу? Не оштрафуют ли меня? А смогу ли я поехать к моей 80-летней маме за ней поухаживать, не заберут ли меня за это в полицию?" Каждые полчаса ко мне приходит очередной такой вопрос, который нужно как-то попытаться решить", - посетовал депутат.

Число подхвативших инфекцию COVID-19 граждан 16 апреля в Петербурге впервые перевалило за тысячу.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:25 Суды Петербурга зарегистрировали два десятка дел о прогулках в парках

15:58 Матвиенко не видит в регионах избыточных мер и разгильдяйства в борьбе с коронавирусом

15:29 Коммунисты и эсеры ЗакСа поддержали идею переоборудовать "Экспофорум" под инфекционную больницу

15:16 Генконсул Узбекистана в Петербурге: С каждым днем к нам обращается все больше потерявших работу

14:59 Петербуржцев с коронавирусом в легкой форме будут лечить на дому

13:51 Явлинский уверен, что власть готовит "цифровое рабство"

13:51 Матвиенко: Парад Победы обязательно состоится в этом году

12:36 Невзоров: Сочетание веры и коронавируса порождает любопытнейшее явление

12:05 Трамп заявил о готовности передать России аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом

11:45 В ЗакСе предлагают переоборудовать пустующий "Экспофорум" под инфекционную больницу


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
17:26 Суд вновь перенес заседание по делу Константина Котова

17:20 Амосов хочет расширить меры по избавлению бизнесменов от арендной платы

16:59 Беглов падает в рейтинге губернаторов-блогеров

16:53 С адвокатов экс-гендиректора "Метростроя" Александрова взяли подписку о неразглашени

16:25 Суды Петербурга зарегистрировали два десятка дел о прогулках в парках

16:25 За Московским вокзалом появится еще одна жилая новостройка

16:12 Муниципал: Горизбирком обязал ИКМО "Новоизмайловское" передать мандаты выигравшим суды кандидатам

15:58 Матвиенко не видит в регионах избыточных мер и разгильдяйства в борьбе с коронавирусом

15:29 Коммунисты и эсеры ЗакСа поддержали идею переоборудовать "Экспофорум" под инфекционную больницу

15:16 Генконсул Узбекистана в Петербурге: С каждым днем к нам обращается все больше потерявших работу

14:59 Петербуржцев с коронавирусом в легкой форме будут лечить на дому

14:32 КПРФ почтит память Ленина у мавзолея с соблюдением санитарных мер

14:15 Другороссы бросили дымовую шашку к дверям чешского консульства

14:06 "На скандалах самые высокие рейтинги": Администрация Калининского района ответила на критику Дроздова

13:51 Явлинский уверен, что власть готовит "цифровое рабство"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru