Вишневский о "коронавирусных" запретах: Не надо считать людей самоубийцами

Депутат петербургского парламента Борис Вишневский указал на два аспекта борьбы исполнительной власти с распространением коронавируса, которые его раздражают в наибольшей степени. "Яблочник" выступает против неадекватного, с его точки зрения, запретительства, которое без официального введения карантина противоречит Конституции. Он считает невозможным обязывать сидеть по домам здоровых людей без достаточных правовых на то оснований, да и в целом запреты для него - последнее дело.

"Не надо считать людей самоубийцами, которых удерживают только мудрые меры правительства, которых только мудрое решение правительства ограждает их от действий, направленных во вред их здоровью. Нет таких идиотов. Никто специально не суётся в толпу, чтобы быстрее подцепить инфекцию. Люди куда-то ходят и ездят сейчас из-за необходимости", - прояснил он свою позицию в интервью "Поребрик.Медиа".

Второй проблемный аспект, по мнению Вишневского, - труднодоступность правовой и статистической информации даже для профессионалов и специалистов.

"Её не узнать, если уж депутаты не могут её получить, то граждане — тем более. Мне пишут письма каждый день: "А смогу ли и я поехать на дачу? Не оштрафуют ли меня? А смогу ли я поехать к моей 80-летней маме за ней поухаживать, не заберут ли меня за это в полицию?" Каждые полчаса ко мне приходит очередной такой вопрос, который нужно как-то попытаться решить", - посетовал депутат.

Число подхвативших инфекцию COVID-19 граждан 16 апреля в Петербурге впервые перевалило за тысячу.

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