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13:06

Врио губернатора Архангельской области выступил против мусорного полигона на Шиесе

фото ЗакС политика Врио губернатора Архангельской области выступил против мусорного полигона на Шиесе

Временно исполняющий обязанности губернатора Архангельской области Александр Цыбульский в разговоре с "Эхом Севера" заявил, что выступает против строительства мусорного полигона на Шиесе.

"Да, я против проекта на станции Шиес. Я не хочу, чтобы он продолжался. Понимаю, что проделана определённая юридическая работа, но я в целом буду выступать против", - сказал Цыбульский.

По его словам, сейчас его силы и время отнимает борьба с распространением коронавирусной инфекции в регионе. "Но в ближайшее время, когда я больше погружусь в детали, уверен, наступит понимание того, каким образом нам надо действовать, чтобы проекта на станции Шиес не было", - добавил врио губернатора.

Цыбульский стал врио губернатора Архангельской области 2 апреля, после того, как в отставку ушел Игорь Орлов. У последнего был конфликт с экоактивистами, выступавшими против строительства свалки на Шиесе.

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