Эсеры предлагают использовать спорткомплексы для приема больных

Фракция справедливороссов в петербургском парламенте обратилась в оперативный "коронавирусный" штаб с предложением, позволяющим увеличить количество мест для лежачих больных, что вполне может потребоваться городу на пике продолжающейся пандемии коронавируса.

Социал-демократы выдвигают идею переоборудования спортивно-концертных сооружений комплексов под госпитали. В число предложенных комплексов вошли дворец спорта "Юбилейный", Ледовый дворец и "Тинькофф Арена". Кроме того, депутаты просят городской оперштаб составить список резервных площадок в спальных районах, где можно будет развернуть временные палаточные госпитали, а также плотнее взаимодействовать с частными медучреждениями.

"Даже если учесть тот факт, что лишь 20% заболевших переживает заражение с тяжелыми симптомами, количество таких больных прогнозируется от 9 до 24 тыс. человек. Не факт, что заболеваемость будет растянута во времени. Это, к сожалению, приводит к неутешительному выводу о том, что система здравоохранения Санкт-Петербурга до сих пор не готова к подобному развитию эпидемии", - пишут авторы инициативы.

Подтолкнули к ней эсеров также новости о переполненности больниц, прежде всего главной инфекционной - Боткинской.

В Петербурге коронавирусная инфекция диагностирована у 1083 граждан.