Суд арестовал подозреваемого в вымогательстве полковника Росгвардии

Истринский горсуд Подмосковья арестовал замначальника оперативного разведывательного центра войск Росгвардии Альберта Кудряшова по делу о вымогательстве почти 20 млн рублей у бизнесмена, передает РИА "Новости".

В СИЗО Кудряшов проведет как минимум два месяца. На тот же срок арестован еще один фигурант дела, имя которого не называется.

Ранее источники сообщали о задержании полковника Росгвардии, который вымогал у бизнесмена почти 20 млн рублей. Его и второго фигуранта задержали после того, как предприниматель обратился в полицию.