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13:51

Явлинский уверен, что власть готовит "цифровое рабство"

фото ЗакС политика Явлинский уверен, что власть готовит "цифровое рабство"

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский с тревогой воспринял введенный в Москве режим электронных пропусков под предлогом противодействия распространению коронавируса. Помимо того, что это обернулось опасными столпотворениями в метро, что говорит Явлинскому о непрофессионализме исполнителей, он подозревает власть еще и в нечистоплотных намерениях. Основания так полагать у него имеются.

"Под коронавирусный шумок 14 апреля в Госдуме приняли законопроект о проведении в Москве эксперимента по внедрению "технологий искусственного интеллекта". Согласно новому закону, с помощью таких технологий теперь можно будет вести фото- и видеослежку за москвичами, а также проводить онлайн-голосование на выборах через полностью подконтрольный властям портал госуслуг", - пишет политик на собственном сайте.

Направление и цель ему понятны: власть в его представлении хочет "додавить" гражданские свободы и гражданское достоинство. При нынешнем составе административной верхушки, давно зарекомендовавшей себя в глазах Явлинского, другие варианты даже не приходят ему в голову.

"Цифровые технологии в виде очередных электронных пропусков обернутся для всех граждан страны пропусками в цифровое рабство", - предрекает лидер "Яблока".

В России подхватили коронавирусную инфекцию почти 28 тысяч человек.


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