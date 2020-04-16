Матвиенко: Парад Победы обязательно состоится в этом году

Решение о дате проведения парада в честь 75-летия Победы будет принято в ближайшие дни, он состоится в 2020 году, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я могу точно сказать и заверить всех вас о том, что парад в честь 75-летия Победы, великой нашей Победы обязательно состоится в этом году. И он будет грандиозным, он будет масштабным, он будет соответствовать подвигу Красной армии, нашего народа, народов СССР, победе над фашизмом", - приводит слова Матвиенко ТАСС.

Она подчеркнула, что новая дата парада будет "зависеть и определяться развитием ситуации с коронавирусом". По ее словам, руководство страны примет решение в ближайшие дни.

Накануне РБК со ссылкой на источники сообщил, что Кремль решил перенести парад. По информации издания, власти надеются провести его не позднее июня, о конкретной дате информации пока нет.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.