Другороссы бросили дымовую шашку к дверям чешского консульства

Петербургские активисты "Другой России" провели перфоманс у стен Генерального консульства Чехии, протестуя против демонтажа памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге. На традиционной черной растяжке они написали белыми буквами "Конева - на место, kurvy!" и зажгли файер.

Инцидент быстро привлек внимание полиции, в результате чего одного активиста задержали.

"Мы хотим, чтобы памятник Коневу вернули на место, чтобы подобного не повторилось, и чтобы чешская сторона прекратила пересматривать итоги Второй Мировой войны, закрепленные Нюрнбергским трибуналом. Иначе ваши апелляции к международному праву ничтожны", - заявил член исполкома "Другой России" Михаил Аксель.

Ранее петербургское отделение "Коммунистов России", тоже возмущенное сносом памятника, предложило всячески бойкотировать официальных представителей чехов и переименовать Пражскую улицу в улицу маршала Конева.