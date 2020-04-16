КПРФ почтит память Ленина у мавзолея с соблюдением санитарных мер

В 150-ю годовщину со дня рождения революционера Владимира Ленина его идеологические последователи из КПРФ 22 апреля намереваются по традиции почтить память вождя у мавзолея на Красной площади. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в привычную процедуру.

"У нас небольшая делегация возложит цветы к мавзолею. Мы уже по три раза сдавали все анализы, в принципе. Все, что необходимо, в этом случае будет предпринято. Насчет перчаток не знаю, а маски, а все остальное, дистанция – все будет соблюдено", - рассказал "Эху Москвы" бессменный лидер партии Геннадий Зюганов.

Ранее в этот день Кремль планировал организовать всероссийское голосование по уже принятым поправкам в Конституцию, но из-за риска массового заражения электората на участках его решили перенести на неопределенный срок.