Петербуржцев с коронавирусом в легкой форме будут лечить на дому

Петербуржцы, зараженные инфекцией COVID-19 и легко переносящие ее симптомы, смогут проходить лечение на дому или в иных небольничных изоляционных условиях, которые специально для них создадут. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на гендиректора медцентра имени Алмазова, Евгения Шляхто. По его словам, соответствующее распоряжение он и его коллеги издали совместно с комитетом по здравоохранению.

"Задача переключить легких больных на амбулаторное лечение, освободить стационары, зарезервировать их для тяжелых пациентов. <…> Если нет возможности на дому, город планирует выделение специальных гостиниц, каких-то пансионатов для того, чтобы концентрировать этих пациентов, изолировать их от родственников, детей, соседей", - рассказал Шляхто.

По имеющимся у него данным, в помещениях вузов, закрытых на карантин, имеется четыре тысячи мест для того, чтобы лечить "коронавирусных" петербуржцев, зараженных инфекцией в легкой форме.

В городе число заболевших коронавирусной инфекцией 16 апреля превысило одну тысячу человек.