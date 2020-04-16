18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:16

Генконсул Узбекистана в Петербурге: С каждым днем к нам обращается все больше потерявших работу

фото ЗакС политика Генконсул Узбекистана в Петербурге: С каждым днем к нам обращается все больше потерявших работу

Количество граждан Узбекистана, обращающихся в генеральное консульство этой страны в Петербурге, растет с каждым днем из-за пандемии коронавируса. Об этом в ходе состоявшейся 16 апреля онлайн-пресс-конференции сообщил генконсул Узбекистана Алишер Бабаев.

По его словам, особенно часто приходят люди, лишившиеся работы и испытывающие материальные проблемы. 

- Наше генконсульство и представители диаспоры оказывает им содействие в предоставлении продуктов и социальной помощи, - отметил Бабаев. 

Он добавил, что ожидает дальнейшего роста обращений потерявших работу сограждан.

Несколькими минутами ранее в ходе той же пресс-конференции директор государственного Центра трудовых ресурсов Алексей Чистяков заявил, что ситуация с иностранными рабочими остается стабильной и контролируемой. Он сообщил, что за последнее время по сокращению штата было уволено только три иностранных работника.

- Мы знаем всех работодателей и взаимодействуем в этом вопросе с управлением по вопросам миграции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Получили всю исчерпывающую информацию по уведомлениям за последний год. Знаем всех работодателей. Направляем работодателям письма, чтобы они сообщали о возможном высвобождении и увольнении граждан. Но на данный момент по сокращению штата у нас уволено три иностранных гражданина, по неполной занятости заявлено 106 иностранных граждан, - рассказал Чистяков. 

Позже Чистяков попросил генконсула перенаправлять оставшихся без работы соотечественников в Центр трудовых ресурсов. По его словам, у кафе, ресторанов и других коммерческих компаний, перешедших на режим доставки товаров, появилась большая потребность в курьерах.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
17:26 Суд вновь перенес заседание по делу Константина Котова

17:20 Амосов хочет расширить меры по избавлению бизнесменов от арендной платы

16:59 Беглов падает в рейтинге губернаторов-блогеров

16:53 С адвокатов экс-гендиректора "Метростроя" Александрова взяли подписку о неразглашени

16:25 Суды Петербурга зарегистрировали два десятка дел о прогулках в парках

16:25 За Московским вокзалом появится еще одна жилая новостройка

16:12 Муниципал: Горизбирком обязал ИКМО "Новоизмайловское" передать мандаты выигравшим суды кандидатам

15:58 Матвиенко не видит в регионах избыточных мер и разгильдяйства в борьбе с коронавирусом

15:29 Коммунисты и эсеры ЗакСа поддержали идею переоборудовать "Экспофорум" под инфекционную больницу

15:16 Генконсул Узбекистана в Петербурге: С каждым днем к нам обращается все больше потерявших работу

14:59 Петербуржцев с коронавирусом в легкой форме будут лечить на дому

14:32 КПРФ почтит память Ленина у мавзолея с соблюдением санитарных мер

14:15 Другороссы бросили дымовую шашку к дверям чешского консульства

14:06 "На скандалах самые высокие рейтинги": Администрация Калининского района ответила на критику Дроздова

13:51 Явлинский уверен, что власть готовит "цифровое рабство"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru