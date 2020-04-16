Генконсул Узбекистана в Петербурге: С каждым днем к нам обращается все больше потерявших работу

Количество граждан Узбекистана, обращающихся в генеральное консульство этой страны в Петербурге, растет с каждым днем из-за пандемии коронавируса. Об этом в ходе состоявшейся 16 апреля онлайн-пресс-конференции сообщил генконсул Узбекистана Алишер Бабаев.

По его словам, особенно часто приходят люди, лишившиеся работы и испытывающие материальные проблемы.

- Наше генконсульство и представители диаспоры оказывает им содействие в предоставлении продуктов и социальной помощи, - отметил Бабаев.

Он добавил, что ожидает дальнейшего роста обращений потерявших работу сограждан.

Несколькими минутами ранее в ходе той же пресс-конференции директор государственного Центра трудовых ресурсов Алексей Чистяков заявил, что ситуация с иностранными рабочими остается стабильной и контролируемой. Он сообщил, что за последнее время по сокращению штата было уволено только три иностранных работника.

- Мы знаем всех работодателей и взаимодействуем в этом вопросе с управлением по вопросам миграции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Получили всю исчерпывающую информацию по уведомлениям за последний год. Знаем всех работодателей. Направляем работодателям письма, чтобы они сообщали о возможном высвобождении и увольнении граждан. Но на данный момент по сокращению штата у нас уволено три иностранных гражданина, по неполной занятости заявлено 106 иностранных граждан, - рассказал Чистяков.

Позже Чистяков попросил генконсула перенаправлять оставшихся без работы соотечественников в Центр трудовых ресурсов. По его словам, у кафе, ресторанов и других коммерческих компаний, перешедших на режим доставки товаров, появилась большая потребность в курьерах.