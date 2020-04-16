Матвиенко не видит в регионах избыточных мер и разгильдяйства в борьбе с коронавирусом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит в российских регионах явных примеров избыточных мер или разгильдяйства в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

"Сейчас пока нет таких явных примеров избыточных мер или, наоборот, разгильдяйства. Надеюсь, что их и не будет", - сказала Матвиенко.

При этом она заметила, что готовность регионов к ситуации разная. Матвиенко считает, что "дополнительные средства", которые будут выделены регионам по поручению президента, и другие меры поддержки "будут не лишними и очень своевременными".

По словам Матвиенко, в разных регионах разные проблемы. "То, что не хватает аппаратов ИВЛ, то, что не хватает защитных костюмов, и так далее - это вина, я считаю, федеральных органов власти. Но это не только российская проблема. В каждой стране одни и те же проблемы, никто не был готов к такому быстрому развитию эпидемии", - подчеркнула она.

Министерство промышленности пытается нарастить темпы выпуска аппаратов ИВЛ и медицинских масок, в регионах "перенастраивают" ряд предприятий на "производство всего необходимого на месте", добавила Матвиенко.

Накануне президент Владимир Путин предложил направить регионам еще 200 млрд рублей.

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