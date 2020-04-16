За Московским вокзалом появится еще одна жилая новостройка

На площади за Московским вокзалом, где в течение последних лет создавался целый комплекс жилых зданий вокруг доминанты (Феодоровского собора), построят дом, логически завершающий этот ансамбль, сообщает специализированное издание "Канонер".

В настоящее время на пересечении Миргородской и Кременчугской улиц в границах выбранного участка располагается кирпичное четырехэтажное здание, в котором сдаются офисы. Жилую многоэтажку на этом месте вызвалась строить группа компаний RBI. Проект получил одобрение от чиновников КГИОП.

Ранее топонимическая комиссия, учитывая то, как преобразился за последние десять лет микрорайон в центре за путями Октябрьской железной дороги, предложила назвать территорию, прилегающую к собору, Конной площади. Пока топоним не утвержден.