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16:12

Горизбирком обязал ИКМО "Новоизмайловское" передать мандаты выигравшим суды кандидатам

фото ЗакС политика Горизбирком обязал ИКМО "Новоизмайловское" передать мандаты выигравшим суды кандидатам

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 16 апреля приняла решение по жалобам экс-кандидатов в муниципальные депутаты МО "Новоизмайловское" самовыдвиженца Андрея Старикова и представительницы КПРФ Галины Кукарцевой, которые выиграли суды к ИКМО. Суд обязал муниципальный избирком принять новые протоколы и сводные таблицы по результатам выборов без учета двух избирательных участков, на которых произошли нарушения. ИКМО это требование выполнило, но не приняла новое решение об итогах голосования с передачей мандатов от одних кандидатов другим. 

На заседании ГИКа 16 апреля член Горизбркома Олег Зацепа сообщил, что поступила позиция Центральной избирательной комиссии по вопросу. ЦИК считает, что решение о результатах выборов должно соответствовать протоколу и сводной таблице, заявил Зацепа. 

Он добавил, что Горизбирком в своем проекте выдвигает аналогичные требования: признать незаконным бездействие ИКМО и обязать муниципальную комиссию привести решение о результатах выборов в соответствие с протоколами и сводными таблицами. Исполнить данное требование ИКМО должно будет в течение пяти рабочих дней после окончания выходного месяца, отметил Зацепа. 

Ранее Горизбирком неоднократно откладывал принятие решение по вопросу. Сначала для получения полиции ЦИК, затем - для должного уведомления ИКМО о заседании по жалобам

Напомним, по обновленным данным протоколов и сводных таблиц в совет должны были пройти самовыдвиженцы Олег Соловьев, Дмитрий Коль, Андрей Стариков и Максим Петров, а также представители КПРФ Галина Кукарцева и Владимир Локтев. Выйти из мунсовета должны представители "Единой России" Людмила Павлова, Валерий Жилкин,  Оксана Морозова и Валентина Калинина вместе с самовыдвиженцами Анной Поцелуевой и Ларисой Бубович. 

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