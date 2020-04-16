18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:53

С адвокатов экс-гендиректора "Метростроя" Александрова взяли подписку о неразглашени

фото ЗакС политика С адвокатов экс-гендиректора "Метростроя" Александрова взяли подписку о неразглашени

Следствие взяло подписку о неразглашении с адвокатов бывшего гендиректора "Метростроя" Николая Александрова, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Александра Олина.

"Взята подписка о неразглашении данных предварительного следствия", - сказал Олин.

Николаев заключен под домашний арест по делу о растрате при поставках щебня для нужд петербургского метрополитена. По версии следствия, он якобы поделил 178 млн рублей с подельниками, а щебень так и не доехал до подрядных работ. Сам Александров вины не признает.

Параллельно с этим на место Николаева был назначен экс-глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин: сначала как врио гендиректора, а в феврале – как гендиректор.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон



Все новости:  COVID 
17:26 Суд вновь перенес заседание по делу Константина Котова

17:20 Амосов хочет расширить меры по избавлению бизнесменов от арендной платы

16:59 Беглов падает в рейтинге губернаторов-блогеров

16:53 С адвокатов экс-гендиректора "Метростроя" Александрова взяли подписку о неразглашени

16:25 Суды Петербурга зарегистрировали два десятка дел о прогулках в парках

16:25 За Московским вокзалом появится еще одна жилая новостройка

16:12 Муниципал: Горизбирком обязал ИКМО "Новоизмайловское" передать мандаты выигравшим суды кандидатам

15:58 Матвиенко не видит в регионах избыточных мер и разгильдяйства в борьбе с коронавирусом

15:29 Коммунисты и эсеры ЗакСа поддержали идею переоборудовать "Экспофорум" под инфекционную больницу

15:16 Генконсул Узбекистана в Петербурге: С каждым днем к нам обращается все больше потерявших работу

14:59 Петербуржцев с коронавирусом в легкой форме будут лечить на дому

14:32 КПРФ почтит память Ленина у мавзолея с соблюдением санитарных мер

14:15 Другороссы бросили дымовую шашку к дверям чешского консульства

14:06 "На скандалах самые высокие рейтинги": Администрация Калининского района ответила на критику Дроздова

13:51 Явлинский уверен, что власть готовит "цифровое рабство"

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru