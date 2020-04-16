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16 апреля, 17:20

Амосов хочет расширить меры по избавлению бизнесменов от арендной платы

фото ЗакС политика Амосов хочет расширить меры по избавлению бизнесменов от арендной платы

Петербургский депутат Михаил Амосов не удовлетворен уровнем помощи Смольного переживающему все более тяжелые времена малому и среднему бизнесу. Предоставление ему безвозмездной аренды помещений на ближайшие месяцы - мера, на его взгляд, хорошая, однако никак не спасающая тех, кто снимает "метры" у коммерсантов ("слону дробина").

"По своей инициативе далеко не все владельцы помещений идут на встречу своим арендаторам. Эта ситуация ставит в тупик многие компании, которые лишились возможности выпускать продукцию и оказывать услуги", - рассудил политик.

Чтобы исправить положение вещей и облегчить участь предпринимателей, Амосов в настоящий момент разрабатывает законопроект.

Образцовым ему видится пример соседней Ленинградской области, где частникам выгодно сдавать помещения бесплатно, поскольку, в свою очередь, государство освобождает их за это от налога на имущество. Подобную схему депутат хочет внедрить и в городскую практику.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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