"Яблоко" ждет от Кремля расширения списка поддерживаемых НКО

Партия "Яблоко" обратилась к президенту Владимиру Путину и главе правительства Михаилу Мишустину, призвав их в тяжелый экономический период помочь выжить как можно большему числу некоммерческих организаций - даже тем, которые финансируются из источников, не устраивающих власть.

"НКО являются существенным сектором российской экономики – по оценкам экспертов, общая численность работников некоммерческих организаций (исключая органы государственной и муниципальной власти) составляет более 650 000 человек", - доложил руководству страны в письме председатель партии Николай Рыбаков.

Он предлагает, как и в случае с терпящим убытки малым бизнесом, на время пандемии коронавируса установить для НКО налоговые каникулы, а также освободить их от коммунальных платежей, арендной платы, регулярных отчетов и проверок и разработать механизм предоставления беспроцентных кредитов.

По мнению Рыбакова, целесообразно было бы начать реализовывать пакет его предложений с 1 июня.

На сегодняшний день правительство взялось поддержать в особом порядке только те НКО, которые разными способами помогают гражданам защищаться от коронавирусной пандемии и ее последствий.