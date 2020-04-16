В России не осталось регионов без случаев заражения коронавирусом

В республике Алтай зарегистрирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Заболевшая – жительница Онгудайского района республики. По данным властей, к ней ранее приезжали родственники из соседнего региона. Губернатор Алтая Олег Хорохордин намерен обратиться к жителям в соцсетях.

Алтай был последним регионом, в котором ранее не фиксировались случаи заболевания. Теперь зараженные коронавирусом есть в каждом из 85 субъектов федерации. Всего в России на 16 апреля зарегистрировано 27,9 тысяч случаев заражения.