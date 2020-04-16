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16 апреля, 19:20

Титов недоволен "вирусными" требованиями к работодателям в регионах

фото ЗакС политика Титов недоволен "вирусными" требованиями к работодателям в регионах

Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил главу Роспотребнадзора Анну Попову проверить распоряжения ее подчиненных в регионах на соответствие их действующим в стране правовым нормам. На это письмо его побудила конфликтная ситуация в Свердловской области, где местное управление ведомства требует от работодателей в условиях пандемии коронавируса, по мнению Титова, чересчур многого.

В частности, Титов обращает внимание на такие пункты, как необходимость возить сотрудников с работы и на работу арендованными спецавтобусами и отстранять от трудовой деятельности сотрудников с хроническими заболеваниями. Эти требования, повторяемые местным санитарным главврачом, по мнению омбудсмена, идут вразрез и с позицией Поповой, и даже с положениями трудового кодекса.

"Нам хотелось бы, чтобы центральный офис Роспотребнадзора подчеркнул рекомендательный, а не директивный характер своего письма. И нам кажется, что необходима срочная инспекция того, как оно воплощается в регионах. В противном случае будут экономические проблемы. Губернаторам, как известно, даны полномочия смягчать режим противоэпидемических ограничений, возвращать предприятия к работе, если медицинская статистика к этому располагает", - говорится в обращении.

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