Завершающий лечение Максим Шевченко сделал выводы о COVID-19

Политик и публицист Максим Шевченко, в начале месяца заболевший двусторонней легочной пневмонией и с трудом добившийся госпитализации, объявил о своей выписке в ближайшие часы. Признавшийся, что его буквально вытащили "с того света", он уверен, что заразился именно коронавирусной инфекцией, однако подтвердить этого отечественная медицина не смогла даже после пяти взятых тестов. Теперь Шевченко предположил, что на теме COVID-19 может зарабатывать кто-то нечистый на руку.

"Я не сомневаюсь, что ничего в РФ не делается системно без чьей-то материальной выгоды. Обязательно кум, сват, брат, собутыльник, сослуживец или родственник отхватит миллионный, а то и миллиардный контрактик на какие-нибудь тесты, маски, спецпитание, вакцины и прочая. Которые будут распиарены и преподнесена начальству и общественности как великое благо и достижение - а по сути станут мошенническим полуфабрикатом, опасным в силу того, что люди начнут полагаться на эту халтуру, доверяя ей свои судьбы и жизни", - развил он мысль в Telegram-канале "Макс атакует".

В его логике, и на карантине, и на штрафах за его нарушение, и на тестах (в сущности, на чужой беде) кто-то зарабатывает неприлично много. В свою очередь, заработок этот, резюмирует политик, возможен главным образом за счет неприемлемого качества товаров и услуг.

Всего по последним данным коронавирус нашли почти у 28 тысяч россиян.