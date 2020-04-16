Другороссу присудили 20 тысяч рублей штрафа за "античешскую" акцию с файером

Активист незарегистрированной партии "Другая Россия" Иван Кондратьев, задержанный днем на несанкционированной акции протеста у Генерального консульства Чехии, получил от Смольнинского районного суда наказание в виде 20 тысяч рублей штрафа, передает "МБХ Медиа Северо-Запад".

Кондратьева обвинили в нарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несанкционированной акции).

В ходе перфоманса Кондратьев вместе с единомышленником требовал от чехов возвращения на прежнее место демонтированного в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу. Продемонстрировав плакат, другороссы подожгли у дверей консульства дымовую шашку.