Уволенная Гражданка

Администрация муниципалитета "Гражданка" уволила руководителя своего единственного бюджетного учреждения Наталью Кенигсберг. Ее подозревают в неэффективном расходовании денег - посетителей было мало, а арендованное помещение для организации принадлежит мундепу от "Единой России" прошлого созыва. Кенигсберг ни с одним обвинением не согласна и намерена добиваться возвращения утерянной должности.

В сентябре 2019 года состав муниципального совета МО "Гражданка" значительно изменился - большинство мандатов получили оппозиционеры. В частности, 12 из 20 мест заняли кандидаты от "Справедливой России", среди которых - представители "Движения демократического обновления". Движение не зарегистрировано как партия и не могло выдвинуть своих членов самостоятельно.

Главой округа оппозиционный совет выбрал представителя "Справедливой России" Елену Беляеву, а руководителем местной администрации назначили Ирину Ласкателеву, которую предложило "Движение демократического обновления". Разбираясь в работе округа, депутаты не обошли стороной единственное в МО муниципальное бюджетное учреждение "Гражданка". МБУ проводило для жителей округа занятия по гимнастике, тренировки чирлидеров, организовала кружки рукоделия и другие варианты досуга.

Итогом проверки учреждения стали ликвидация МБУ и увольнение его директора Натальи Кенигсберг. По ее словам, руководство администрации заявило, что учреждение экономически неэффективно расходует средства. Кенигсберг в разговоре с ЗАКС.Ру отметила, что организация носила социальный характер:

- Создавалось оно не для того, чтобы экономически эффективно работать, чтобы приносить какие-то финансовые выгоды, а для того, чтобы обеспечить социальными услугами население муниципального округа "Гражданка".

Как рассказал ЗАКС.Ру муниципальный депутат округа Вадим Сафонов, у нового состава совета сразу возникли вопросы к МБУ. У организации оказался очень небольшой объем работы, пояснил мундеп.

- МБУ у нас работало с 2018 года. Значит, 7 млн рублей было потрачено в 2018 году, 8 млн в 2019 году, на 2020 год планировалось выделить 10 млн рублей, - рассказал Сафонов.

При этом, в среднем ежемесячно организацию посещало около 80 человек, заявил мундеп. Он уточнил, что за год количество всех людей с мероприятий учреждение составляло примерно 100 человек.

- И на это количество людей в 2020 году было затребовано 10 млн рублей. У нас программы по экскурсиям, которые охватывают больше тысячи человек, стоят в разы меньше. Поэтому в декабре прошлого года начали предметно заниматься этим вопросом и группа депутатов, в которую я тоже вхожу, начали достаточно жестко разбираться с деятельностью этого МБУ, - сообщил депутат.

В распоряжении об увольнении Кенигсберг (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) сказано, что должности ее лишают в связи с "утратой доверия". Оснований для этого несколько: акт проверки МБУ, отсутствие декларации о доходах экс-главы организации и представление прокуратуры "Об устранении нарушений требований законодательства о противодействии коррупции".

Кенигсберг сообщила, что про данное постановление прокуратуры ничего не знала и ни разу его не видела. Кроме этого, по ее словам, при устройстве на работу ее никто не предупредил о необходимости подавать декларацию.

- В ходе проверки якобы доказаны нарушения: что я имею доступ к бюджетным средствам, распоряжаюсь ими, но, при этом, не предоставляла сведения о доходах своих, моего супруга и несовершеннолетнего ребенка. Мои доводы в том, что при приеме на работу я не была ознакомлена с нормативно-правовым актом местной администрации, который регулирует порядок предоставления сведений о доходах: кто и в каких случаях их предоставляет, - заявила экс-глава МБУ.

Она отметила, что никогда не распоряжалась бюджетными средствами. Кенингсберг добавила, что все расходования денег проходили с согласия главы местной администрации.

- Закупки производила наша организация, но без подписи главы администрации эти закупки никогда не проходили. Я подавала заявку как директор главе с описанием закупки по каждому пункту, на какие цели и сколько нужно бюджетных средств. Только после подписи главы, бухгалтерия местной администрации перечисляла средства на закупку, - рассказала Кенигсберг.

Сафонов рассказал ЗАКС.Ру, что по итогам проверки МБУ оказалось, что учреждение арендовало помещение у мундепа МО "Гражданка" пятого созыва от "Единой России" Алексея Цанава. Кенигсберг заявила, что даже не подозревала о том, кто владелец помещения.

- Я вообще об этом узнала совершенно недавно. У меня как у директора был заключен договор аренды с индивидуальным предпринимателем. Обычная фамилия, обычный человек. Мне неизвестно было, что оказывается эта ИП является женой депутата. Откуда мне знать, кто кем является? - задалась вопросом экс-директор МБУ.

Муниципалитет решил не только уволить Кенигсберг, но и ликвидировать само МБУ. Экс-глава учреждения сообщила, что помимо нее в организации работало еще семь человек. Часть из них удалось перевести на работу в другие аналогичные учреждения района, заявил Сафонов. Он добавил, что другой части сотрудников при ликвидации МБУ будут выплачены все полагающиеся деньги.

Кенигсберг же намерена отправиться в суд и прокуратуру. Она рассказала, что уже обратилась в правозащитный центр "Единой России". Бывшая глава МБУ отметила, что помимо незаконных, по ее мнению, причин увольнения, есть и этический момент - в стране эпидемия коронавируса и кризис, из-за чего новую работу будет сложно найти.

- В столь непростой период государственное учреждение увольняет своих сотрудников. У нас должны быть полная поддержка государства, а меня увольняют, когда работу вообще не найти, - посетовала Кенигсберг.

София Саттарова