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9:53

Беглов призвал петербуржцев остаться дома в Пасху

фото ЗакС политика Беглов призвал петербуржцев остаться дома в Пасху

Губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице во "ВКонтакте" призвал горожан остаться дома в праздник Пасхи.

Беглов напомнил, что многие храмы будут вести онлайн-трансляции праздничных богослужений, а служения в Храме Христа Спасителя и Казанском соборе покажут по телеканалам.

"Святейший Патриарх призвал всех православных воздержаться от посещения храмов и встретить Пасху в кругу близких - дома, пока не будет особого патриаршего богословения. Сегодня это единственный правильный шаг. Только так мы можем прервать цепочку передачи коронавируса", - сказал Беглов.

Он заявил, что горожане делают "самый важный вклад" в борьбу с распросранением коронавирусной инфекцией, оставаясь дома. Он пожелал всем "терпения, душевных сил" и здоровья.


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