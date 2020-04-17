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10:18

СМИ: Петербург готовят к введению пропускного режима

фото ЗакС политика СМИ: Петербург готовят к введению пропускного режима

Правительство Петербурга рассматривает возможность введения в городе пропускного режима по аналогии с Москвой, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции в ближайшее время ухудшится, пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на источники.

По данным издания, этот вопрос обсуждался на совещании в Смольном, в котором приняли участие вице-губернаторы Валерий Пикалев, Максим Соколов, Олег Эргашев, Ирина Потехина. Источник утверждает, что Смольный "берет три дня, чтобы посмотреть на развитие ситуации", и если количество заболевших продолжит расти, то к 20 апреля "пропускная система неизбежна".

Выдавать пропуска планируется через систему "Госуслуги Санкт-Петербурга", в которую интегрируют разработанную технологическую платформу. Приложение получает доступ к камере смартфона, местоположению абонента, режиму работы телефона. Выдавать пропуска, если их введут, будут по заявлению, присылая пропуск на электронную почту автоматически, без проверки данных.

При введении системы контролировать в основном будут пассажиров метро, такси и едущих на личном транспорте. В метро, по замыслу, при оформлении цифрового пропуска нужно будет указывать номер электронного проездного: единого билета на месяц, "Подорожник", "Единую карту петербуржца". Эти данные метрополитен внесет в список пассажиров на конкретный день, и если их там не окажется, воспользоваться метро будет невозможно даже при наличии пропуска. По мнению источников, такая система позволит избежать больших очередей, как в Москве, где пассажиров проверяли полицейские.

Контролировать наземный транспорт подобным образом, по информации издания, не собираются. Для поездок на личном автомобиле или такси придется в  таком случае оформлять пропуск с указанием номера машины и маршрута передвижения.

Пропускной режим уже действует в нескольких регионах России, в том числе в Москве и Подмосковье, где зараженных коронавирусом больше всего. В Петербурге, по последним данным, заболевших – 1083, из них семь умерли.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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