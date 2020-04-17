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10:49

Мединского исключили из совета Фонда кино

фото ЗакС политика Мединского исключили из совета Фонда кино

Бывший министр культуры Владимир Мединский исключен из попечительского совета Фонда кино, распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Кроме него, из состава совета исключены экс-министр связи Константин Носков и бывший глава аппарата правительства Константин Чуйченко. Последний сейчас стал министром юстиции.

Их места заняли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова и министр связи Максут Шадаев. Чернышенко стал председателем попечительского совета, Любимова – его заместителем.

Основной совет Фонда кино был учрежден в 2018 году. Он стал высшим коллегиальным органом фонда вместо попечительского. Совет определяет, какие фильмы и прокатчики будут получать финансирование фонда.

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