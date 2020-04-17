Число зараженных коронавирусом в России превысило 32 тысячи человек

За минувшие сутки в России зарегистрировано 4069 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее число заболевших достигло 32 007 человек, передает "Интерфакс".

Общее число умерших за все время наблюдения увеличилось до 273 человек: за последние сутки умер 41 человек. Вылечившимися за последний день признаны 286 человек, всего за время эпидемии поправились 2590 человек.

К вечеру 16 апреля в России не осталось регионов без подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Последним регионом оставался Алтай: там о заболевании сообщили накануне.