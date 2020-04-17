Аллея в Петергофе и деревянный дом в Лисьем Носу стали выявленными памятниками

Реестр выявленных памятников регионального значения пополнился двумя петербургскими достопримечательностями. Статус объектов культурного значения приобрели Подъездная аллея на Свято-Троицком кладбище в Петергофе и дореволюционный деревянный жилой дом на Приморском шоссе, 62 (территория Лисьего Носа). Соответствующий документ подписал председатель КГИОП Сергей Макаров.

В сообщении подчеркивается, что от петергофской аллеи мало что сохранилось с XVIII века, когда появилось кладбище. Тем не менее, согласно пресс-релизу, она "является ценным, сохранившимся с конца XVIII века, элементом исторической планировочной структуры Петергофа".

В свою очередь, расселенное и выставленное на продажу деревянное здание с мезонином в Лисьем Носу, построенное в 1900-х годах, "являет собой яркий пример дореволюционной дачной застройки поселка". В комитете высоко оценили уровень сохранности дома.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.