Количество зараженных коронавирусом за день в Петербурге выросло в три раза

За последние сутки в Петербурге зафиксировано 424 случая заболевания коронавирусной инфекцией, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением болезни.

Это почти в три раза больше, чем показатели за 16 апреля. Тогда за день заболели 154 человека. Общее число заболевших в Петербурге достигло 1507 человек.

В Ленобласти за сутки заболели еще 24 человека. В Новгородской области – 21, в Коми – 14, в Калининградской – 12. В Вологодской области заразились еще 10 человек, в Мурманской – 8, в Псковской – 5, в Ямало-Ненецком автономном округе – 6. В Архангельской области заболел еще один человек.

В общей сложности на 17 апреля в России коронавирусной инфекцией заболели 32 тысячи человек, из них 4070 случаев выявлены за минувший день.