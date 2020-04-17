Петра Верзилова задержали в Москве в полицейской форме

Издателя "Медиазоны", участника Pussy Riot Петра Верзилова задержали в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

О задержании 32-летнего мужчины в Москве сообщает управление МВД по Москве. По словам полицейских, он был задержан в полицейской форме в Хохловском переулке, на расстоянии более 500 метров от дома. В отношении него составили два протокола: по ст. 17.12 КоАП (незаконное ношение форменной одежды правоохранительных органов) и ст. 3.18.1 КоАП (нарушение режима повышенной готовности в Москве).

Верзилова видно на видео, опубликованном полицией. Источник подтвердил, что это он.

В 2018 году Верзилова и участниц Pussy Riot штрафовали за полицейскую форму. В ней они выбежали на поле в финале чемпионата мира по футболу между Хорватией и Францией. Так они хотели привлечь внимание к проблеме политзаключенных в России.