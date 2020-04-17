Врио главы Коми Уйба выступил против строительства мусорного полигона в Шиесе

Врио главы Коми Владимир Уйба заявил, что он выступает против строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области и не намерен его поддерживать, передает ТАСС.

"Мой ответ однозначный: любой проект, который может нанести вред экологии любого региона и страны, не имеет права на существование. Когда только-только 3 апреля нас представляли, и первое, о чем мы стали говорить с [врио губернатора Архангельской области] Александром Цыбульским - о "Шиесе", потому что народ в Коми не приемлет этот проект, в 40 км от границы - это совсем ничего. Цыбульский ответил, что проект неприемлемый", - сказал Уйба.

Уйба напомнил, что он входил в состав МАГАТЭ по атомной энергетике, и рассказал, что в Вене в центре старого города есть мусоросжигательный завод, и это – одна из достопримичательностей города.

"Если это является украшением, дает рабочие места, никакого вреда экологии, обеспечивает жителей теплом, как в Вене - то почему нет? Подходы важны. Мы живем в цивилизации, и у нас горы мусора, с ним нужно что-то делать. Но первое и главное - это безопасность человека и природы", - заметил врио главы Коми.

Схожей позиции придерживается и Цыбульский. Накануне он заявил, что выступает против полигона в Шиесе.