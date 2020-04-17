Монархистам из движения "БАРС" дали до 8 лет колонии

В Калининградской области военный суд вынес приговоры четырем членам признанного экстремистским и запрещенного монархического движения "Балтийский авангард русского сопротивления", передает "Медиазона".

Александр Оршулевич получил восемь лет, Александр Мамаев и Игорь Иванов - по шесть лет, Николай Сенцов - три года колонии. Последнего отпустили по "отсиженному" в СИЗО.

По версии ФСБ, сообщники планировали организовать отторжение Калининградской области от России и добиться вступления региона в Евросоюз.

Прокуратура запрашивала для каждого из осужденных по 10 лет колонии. В ходе следствия им вменялись также "террористические" статьи, но по ним обвинение было снято.