В РПЦ жалуются на сокращение числа пожертвований

Временное закрытие церквей для прихожан быстро отразилось на благосостоянии приходов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя РПЦ Владимира Легойду. Ситуацию кое-как спасают инициативные верующие.

"Во многих храмах прихожане сами предложили священнику, чтобы он сказал номер своей или приходской карты. Они перечисляют [деньги], чтобы поддержать духовенство своего храма. Мне кажется, это правильно, по-христиански", - полагает церковный специалист по связям с прессой.

По его словам, финансовая политика епархий нынешней весной успела перестроиться: деньги от общей суммы пожертвований идут прежде всего самым обделенным приходам.

Отметим, что в Петербурге храмы закрыты для прихожан с 14 до 19 апреля. Таким образом, граждане не смогут поучаствовать в пасхальном богослужении. Некоторым из них 19 апреля принесет кулич на дом депутат Госдумы Виталий Милонов.

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