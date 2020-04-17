Невзоров рассказал о деталях взаимодействия Кремля и телепропагандистов

Публицист Александр Невзоров посвятил свою аудиторию в подробности того, как организована деловая связь между ведущими общественно-политических передач на федеральных телеканалах и высокопоставленными чиновниками, определяющими тематику и тональность эфиров. Отдельно он остановился на персоне Владимира Соловьева, заверив, что этот ведущий ток-шоу абсолютно лоялен, подконтролен Кремлю и благонадежен, но при этом остается вменяемым и весьма критичным к создаваемому им же продукту.

"Там очень большое количество людей, которые желают рулить этими словами, очень много методичек, которые ему со всех сторон подсовывают, и ему приходится плакаться из-за этого в серьезных кабинетах. <...> До какой степени он созвучен Кремлю, он сам не знает и никто не знает, потому что Кремль постоянно меняет правила игры. Кремль не ставит в известность игроков медийного поля о том, что эти правила поменялись, Кремль дает всем возможность ошибиться и подорваться на этом минном поле номенклатурной медиасети", - рассказал журналист в эфире телеканала "Дождь".

Обобщая сказанное выше, Невзоров отговорил кого-либо сотрудничать на таких условиях и в такой роли с администрацией президента, заявив, что "Кремль - союзничек жуткий".